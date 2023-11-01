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Судно рф вело разведку перед аварией на газопроводе Balticconnector: СМИ обнародовали спутниковые снимки

Киев • УНН

 • 242729 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Спутниковые снимки места аварии на газопроводе Balticconnector показывают, что в этом районе в начале июня работало российское научно-исследовательское судно "адмирал владимирский", которое, как считается, выполняет задачи разведки. Об этом сообщает Helsingin Sanomat, пишет УНН.

Судно рф вело разведку перед аварией на газопроводе Balticconnector: СМИ обнародовали спутниковые снимки

Детали

По данным спутникового наблюдения, российское научно-исследовательское судно "адмирал владимирский", в первый день июня находилось примерно в 13 км от газопровода Balticconnector.

По данным наблюдателей, 2 июня судно курсировало между финским Инкоо и Палдиски, в течение следующих полутора недель "адмирал владимирский" двигался в южную часть Балтийского моря.

Как пишет издание, именно это судно занимается разведывательной деятельностью. Такие корабли рф собирают данные, которые затем могут быть использованы для диверсий против объектов критически важной подводной инфраструктуры.

Корабли называются "кораблями-призраками", потому что они, как правило, плывут с выключенным передатчиком AIS, который определяет местонахождение.

В июне возле газопровода также находилось российское научно-исследовательское судно "Сибиряков", его заметили в районе трассы Balticconnector в августе и сентябре.

Кроме того, еще до повреждения газопровода появились данные, что россия втайне содержит карту объектов критически важной инфраструктуры в Северном море.

25 октября полиция Финляндии, которая ведет расследование повреждения газопровода Balticconnector, заявила, что подняла со дна сломанный якорь. Следы показывают, что его таскали по дну поперек трассы газопровода. Сейчас следствие проверяет причастность к происшествию контейнеровоза Newnew Polar Bear, который ходит под флагом Гонконга.

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