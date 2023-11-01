Судно рф вело розвідку перед аварією на газопроводі Balticconnector: ЗМІ оприлюднили супутникові знімки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Супутникові знімки місця аварії на газопроводі Balticconnector показують, що в цьому районі на початку червня працювало російське науково-дослідне судно "адмирал владимирский", яке, як вважається, виконує завдання розвідки. Про це повідомляє Helsingin Sanomat, пише УНН.
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За даними супутникового спостереження, російське науково-дослідне судно "адмирал владимирський", в перший день червня знаходилося приблизно за 13 км від газопроводу Balticconnector.
За даними спостерігачів, 2 червня судно курсувало між фінським Інкоо та Палдіскі, протягом наступних півтора тижня "адмірал владимирский" рухався у південну частину Балтійського моря.
Як пише видання, саме це судно займається розвідувальною діяльністю. Такі кораблі рф збирають дані, які потім можуть бути використані для диверсій проти об'єктів критично важливої підводної інфраструктури.
Кораблі називаються "кораблями-привидами", тому що вони, як правило, пливуть із вимкненим передавачем AIS, який визначає місцеперебування.
У червні біля газопроводу також знаходилося російське науково-дослідне судно "сібіряков", його помітили в районі траси Balticconnector у серпні та вересні.
Крім того, ще до пошкодження газопроводу з'явилися дані, що росія потай містить карту об'єктів критично важливої інфраструктури у Північному морі.
25 жовтня поліція Фінляндії, яка веде розслідування пошкодження газопроводу Balticconnector, заявила, що підняла з дна зламаний якір. Сліди показують, що його тягали по дну поперек траси газопроводу. Наразі слідство перевіряє причетність до події контейнеровоза Newnew Polar Bear, що ходить під прапором Гонконгу.
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