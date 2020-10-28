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Суд снова перенес рассмотрение апелляционной жалобы на закрытие дела относительно Злочевского

Суд снова перенес рассмотрение апелляционной жалобы на закрытие дела относительно Злочевского

Киев  •  УНН

 • 6772 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда перенесла на 18 ноября рассмотрение апелляционной жалобы САП на постановление Печерского райсуда об обязательствах закрыть дело в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе суда.

"(Рассмотрение апелляционной жалобы перенесли - ред.) на 18 ноября в 10:30", - сказали в пресс-служба.

Как сообщалось, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда планировала сегодня рассмотреть апелляционную жалобу САП на постановление Печерского райсуда об обязательствах закрыть дело в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала решение Печерского райсуда об обязательствах закрыть дело в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского.

Ранее в ОГПУ рассказали, что Злочевский фигурирует в 13 уголовных производствах. Они были переданы на расследование в НАБУ, СБУ и ГБР.

Напомним, ранее сообщили о судьбе трех уголовных производств, что расследовались в отношении Злочевского. Первое производство за уклонение от уплаты налогов было закрыто после того, как компания Burisma Злочевского оплатила 180 млн грн штрафа. Еще в одном производстве, которое касалось отмывания средств, расследование было закрыто после решения Лондонского суда, в котором было признано, что деньги Злочевский получил на свой счет от продажи одной из нефтебаз. ГПУ не смогла привести в Лондонском суде контраргументы, производство было закрыто.

Кроме того, еще с 2014 года шло расследование о хищении государственных ресурсов. Злочевский, будучи министром природных ресурсов, выдавал лицензии, по мнению следствия, связанным с ним фирмам, в частности речь идет и о фирме Burisma. Но дело было закрыто. Закрыли это дело детективы НАБУ, куда дело было передано Генпрокуратурой.

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