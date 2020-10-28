Суд знову переніс розгляд апеляційної скарги на закриття справи щодо Злочевського
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду перенесла на 18 листопада розгляд апеляційної скарги САП на ухвалу Печерського райсуду про зобов’язання закрити справу щодо ексміністра екології Миколи Злочевського. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі суду.
"(Розгляд апеляційної скарги перенесли – ред.) на 18 листопада на 10:30", - сказали в пресслужбі.
Як повідомлялося, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду планувала сьогодні розглянути апеляційну скаргу САП на ухвалу Печерського райсуду про зобов’язання закрити справу щодо ексміністра екології Миколи Злочевського.
Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила ухвалу Печерського райсуду про зобов’язання закрити справу щодо ексміністра екології Миколи Злочевського.
Раніше в ОГПУ розповіли, що Злочевський фігурує у 13 кримінальних провадженнях. Вони були передані на розслідування до НАБУ, СБУ і ДБР.
Нагадаємо, раніше повідомили про долю трьох кримінальних проваджень, які розслідувалися щодо Злочевського. Перше провадження про ухиляння від сплати податків було закрите після того, як компанія Burisma Злочевського сплатила 180 млн грн штрафу. Ще в одному провадженні, яке стосувалося відмивання коштів, розслідування було закрите після рішення Лондонського суду, в якому було визнано, що гроші Злочевський отримав на свій рахунок від продажу однієї з нафтобаз. ГПУ не змогла навести в Лондонському суді контраргументи, провадження врешті було закрито.
Крім того, ще з 2014 року тривало розслідування про розкрадання державних ресурсів. Злочевський, будучи міністром природних ресурсів, видавав ліцензії, на думку слідства, повʼязаним з ним фірмам, зокрема мова йде і про фірму Burisma. Але справу було закрито. Закрили цю справу детективи НАБУ, куди справу було передано Генпрокуратурою.