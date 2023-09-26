Суд уменьшил залог экс-главе Верховного Суда Князеву до 45 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда уменьшила бывшему председателю Верховного Суда судье Всеволоду Князеву сумму залога с 55 млн грн до 45 млн грн и оставила его под стражей, передает УНН со ссылкой на суд.
Сообщается, что Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу стороны защиты на постановление следственного судьи ВАКС от 6 сентября 2023 года о продлении бывшему председателю Верховного Суда срока содержания под стражей с альтернативой внесения 55 млн грн залога.
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“По результатам рассмотрения коллегия судей частично удовлетворила апелляционную жалобу стороны защиты, уменьшив размер залога, как альтернативы содержанию под стражей, до 45 млн грн”, — говорится в сообщении.
Дополнение
Ранее ВАКС уменьшил залог Князеву с 75 млн грн до 55 млн грн.
Всеволода Князева 15 мая был задержан на взятке общим объемом 2,7 млн долларов. Такое неправомерное вознаграждение должно было способствовать решению вопроса в деле, которое рассматривала Большая Палата Верховного Суда. Речь идет о деле относительно права собственности 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo. Своим решением орган оставил указанные акции связанным с Жеваго компаниям, отменив признание недействительными договоров купли-продажи, заключенных 20 лет назад.
Как подтвердили в НАБУ, председатель Верховного Суда Всеволод Князев получал деньги от людей, которые выступали за решение суда в пользу олигарха, экс-владельца банка “Финансы и Кредит” и бывшего нардепа Константина Жеваго.
В частности, в деле фигурирует некое адвокатское объединение, которое, по сути, было своеобразным бэк-офисом и выступало посредником в организации взяток для судей. Под видом адвокатских услуг и юридического сопровождения, участники группировки договаривались с судьями о принятии решений в интересах их “клиентов” (физических или юридических лиц) за определенное “вознаграждение”.
Отмечается, что 3 мая участники преступной организации получили первый транш, а 15 мая была передана вторая часть, которая фактически была зафиксирована на горячем при участии главы ВС, рассказал глава НАБУ Сергей Кривонос.
16 мая Верховный Суд выразил недоверие и прекратил полномочия Всеволода Князева как председателя ВС. Такое решение поддержали 140 членов ВС.
18 мая Высший совет правосудия дал разрешение на арест Князева.
В тот же день Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой 107 миллионов гривен залога.