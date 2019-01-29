Суд заочно арестовал Евгения Карася по делу о нападении на посольство России в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Басманный суд Москвы во вторник заочно арестовал украинца Евгения Карася по делу о нападении на посольство России в Киеве 17 сентября 2016 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.
"Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении Карася Е.В. меру пресечения в виде заключения под стражу заочно", - сказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Радикалу заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 360 УК РФ ("Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой") и по ст. 329 УК РФ ("Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации").
Напомним, украинского политзаключенного Евгения Панова сегодня, 29 января, доставили в Омск после четырехмесячного этапа.