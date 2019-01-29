Суд заочно заарештував Євгена Карася у справі про напад на посольство Росії в Києві

"Суд задовольнив клопотання слідчих органів і обрав стосовно Карася О.В. запобіжний захід у вигляді взяття під варту заочно", - сказала прес-секретар суду Юнона Царьова.

Радикал заочно пред'явлено звинувачення за ч. 2 ст. 360 КК РФ ( "Напад на осіб чи установи, які користуються міжнародним захистом") і за ст. 329 КК РФ ( "Наруга над Державним гербом Російської Федерації або Державним прапором Російської Федерації").

Нагадаємо, українського політв'язня Євгена Панова сьогодні, 29 січня, доставили до Омська після чотиримісячного етапу.