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Суд заочно заарештував Євгена Карася у справі про напад на посольство Росії в Києві

Суд заочно заарештував Євгена Карася у справі про напад на посольство Росії в Києві

Київ • УНН

 • 7091 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. Басманний суд Москви у вівторок заочно заарештував українця Євгена Карася у справі про напад на посольство Росії в Києві 17 вересня 2016 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.

"Суд задовольнив клопотання слідчих органів і обрав стосовно Карася О.В. запобіжний захід у вигляді взяття під варту заочно", - сказала прес-секретар суду Юнона Царьова.

Радикал заочно пред'явлено звинувачення за ч. 2 ст. 360 КК РФ ( "Напад на осіб чи установи, які користуються міжнародним захистом") і за ст. 329 КК РФ ( "Наруга над Державним гербом Російської Федерації або Державним прапором Російської Федерації").

Нагадаємо, українського політв'язня Євгена Панова сьогодні, 29 січня, доставили до Омська після чотиримісячного етапу.

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