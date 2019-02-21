Суд установил порядок исследования доказательств по делу "догхантера" Святогора

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 53398 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 71636 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 127952 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 128617 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128861 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124646 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 159436 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117793 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141394 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145258 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Суд установил порядок исследования доказательств по делу "догхантера" Святогора

Суд установил порядок исследования доказательств по делу "догхантера" Святогора

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 февраля. УНН. Сегодня на судебном заседании по делу об известном "догхантере" Алексее Святогоре, которого обвиняют в призывах к расправе над бездомными животными, прокурор зачитал обвинительный акт и был установлен порядок исследования доказательств. Об этом сообщила корреспонденту УНН пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"На сегодняшнем заседании зачитали обвинительный акт, установили порядок исследования доказательств, то есть каким образом будет происходить судебный процесс. Определили, что сначала суд приобщает письменные материалы уголовного производства, дальше допрашивает потерпевших свидетелей и в конце допросит обвиняемого", - сказала Максимец.

По ее словам, следующее заседание назначено на 9 апреля в 14:00.

Напомним, после подготовительного заседания 1 февраля, суд назначил к рассмотрению обвинительный акт по делу об известном "догхантере" Алексее Святогоре, которого обвиняют в призывах к расправе над бездомными животными.

Как сообщал УНН, 8 июня 2018 года столичная полиция задержала известного "догхантера" Святогора.

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