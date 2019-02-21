Суд установил порядок исследования доказательств по делу "догхантера" Святогора

"На сегодняшнем заседании зачитали обвинительный акт, установили порядок исследования доказательств, то есть каким образом будет происходить судебный процесс. Определили, что сначала суд приобщает письменные материалы уголовного производства, дальше допрашивает потерпевших свидетелей и в конце допросит обвиняемого", - сказала Максимец.



По ее словам, следующее заседание назначено на 9 апреля в 14:00.



Напомним, после подготовительного заседания 1 февраля, суд назначил к рассмотрению обвинительный акт по делу об известном "догхантере" Алексее Святогоре, которого обвиняют в призывах к расправе над бездомными животными.



Как сообщал УНН, 8 июня 2018 года столичная полиция задержала известного "догхантера" Святогора.