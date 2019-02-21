Суд встановив порядок дослідження доказів у справі “догхантера” Святогора
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Сьогодні на судовому засіданні у справі про відомого "догхантера" Олексія Святогора, якого звинувачують у закликах до розправи над бездомними тваринами, прокурор зачитав обвинувальний акт та був встановлений порядок дослідження доказів. Про це повідомила кореспонденту УНН прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.
"На сьогоднішньому засіданні зачитали обвинувальний акт, встановили порядок дослідження доказів, тобто яким чином буде відбуватися судовий процес. Визначили, що спочатку суд долучає письмові матеріали кримінального провадження, далі допитує потерпілих свідків і вкінці допитає обвинуваченого", - сказала Максимець.
За її словами, наступне засідання призначене на 9 квітня о 14:00.
Нагадаємо, після підготовчого засідання 1 лютого, суд призначив до розгляду обвинувальний акт у справі про відомого "догхантера" Олексія Святогора, якого звинувачують у закликах до розправи над бездомними тваринами.
Як повідомляв УНН, 8 червня 2018 року столична поліція затримала відомого “догхантера” Святогора.