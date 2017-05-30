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Суд отпустил из-под стражи подозреваемого в организации убийства журналиста В.Сергиенко

Киев • УНН

 • 9310 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Апелляционный суд Черкасской области отменил меру пресечения в виде содержания под стражей и выбрал ночной домашний арест для подозреваемого в организации похищения и убийства журналиста Василия Сергиенко, передает УНН со ссылкой на сообщение в Facebook Адвокатской совещательной группы.

Суд отпустил из-под стражи подозреваемого в организации убийства журналиста В.Сергиенко

"Подозреваемого в организации убийства журналиста Сергиенко апелляционный суд Черкасс отпустил из-под стражи! Присудили ночной домашний арест с браслетом ", - говорится в сообщении.

В сообщении Адвокатской совещательной группы также отмечается, что местные волонтеры и активисты, которые собрались на суд, не выпускают его из суда.

Кроме того, по информации совещательной группы, в суд заблаговременно были свезены "титушки", "целью которых является разблокирование суда, чтобы подозреваемый мог выйти".

Напомним, 17 мая 2017 Приднепровский районный суд Черкасс избрал организатору похищения и убийства журналиста Василия Сергиенко меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

16 мая 2017 сотрудниками ГУ Нацполиции в Черкасской области и Департамента уголовного розыска НП по процессуальному руководству прокуратуры Черкасской области во время проведения комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий в. Киев задержан 47-летний местный житель, который подозревается в организации резонансного похищения и убийства журналиста Василия Сергиенко. Долгое время злоумышленник скрывался от следствия и находился в розыске.

Справка: за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 3 ст. 27 п.п. 3, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 3 ст. 27 ч.2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

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