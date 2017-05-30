Суд відпустив з-під варти підозрюваного в організації убивства журналіста В.Сергієнка
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Апеляційний суд Черкаської області скасував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою й обрав нічний домашній арешт для підозрюваного в організації викрадення та вбивства журналіста Василя Сергієнка, передає УНН з посиланням на повідомлення у Facebook Адвокатської дорадчої групи.
“Підозрюваного в організації вбивства журналіста Сергієнка апеляційний суд Черкас відпустив з-під варти! Присудили нічний домашній арешт з браслетом”, — йдеться у повідомленні.
У повідомленні Адвокатської дорадчої групи також зазначається, що місцеві волонтери та активісти, що зібрались на суд, не випускають його з суду.
Крім того, за інформацією дорадчої групи, до суду завчасно були звезені “тітушки”, “метою яких є розблокування суду, аби підозрюваний міг вийти”.
Нагадаємо, 17 травня 2017 року Придніпровський районний суд Черкас обрав організатору викрадення та вбивства журналіста Василя Сергієнка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
16 травня 2017 року співробітниками ГУ Нацполіції в Черкаській області та Департаменту карного розшуку НП за процесуального керівництва прокуратури Черкаської області під час проведення комплексу слідчих та оперативно-розшукових заходів у м. Київ затримано 47-річного місцевого жителя, який підозрюється в організації резонансного викрадення та вбивства журналіста Василя Сергієнка. Тривалий час зловмисник переховувався від слідства та перебував у розшуку.
Довідково: за вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 3 ст. 27 п.п. 3, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 3 ст. 27 ч.2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.