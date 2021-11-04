Суд отправил под домашний арест экс-бойца “Айдара” Прохнича, который хотел взорвать гранату в Кабмине
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Печерский районный суд города Киев отправил под круглосуточный домашний арест бывшего бойца “Айдара” Владимира Прохнича, которого подозревают в захвате здания Кабинета министров Украины и угрозе взорвать гранату РГД. Об этом на своем Facebook сообщил адвокат Прохнича Тарас Беспалый, передает УНН.
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“Сегодня судья Печерского районного суда г. Киева Бортницкая В. В. сменила меру пресечения Владимиру Прохничу с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест”, - говорится в заявлении.
Детали
Беспалый добавил, что следующее судебное заседание должно состояться 28 декабря этого года.
Контекст
4 августа около 10 часов утра в здание КМУ зашел неизвестный мужчина, который вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство, и угрожал его взорвать.
Позже стало известно, что Кабинет министров Украины захватил бывший боец “Айдара” Прохнич. Он был вооружен гранатой РГД, которая взрывается от удара.
Вскоре мужчину удалось задержать благодаря его другу, волонтеру Василию, который провел с ним переговоры.
После захвата КМУ правоохранители открыли уголовное производство по четырем статьям: о захвате государственных зданий, об угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа, о захвате заложников, о незаконном обращении с оружием.
Однако подозрение было сообщено Прохничу только по трем статьям: ст. 341 (Захват государственных зданий), ч. 2 Ст. 146 (Незаконное лишение свободы), ч. 1 Ст. 263 (Незаконное обращение с оружием).