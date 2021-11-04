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Суд відправив під домашній арешт ексбійця “Айдару” Прохнича, який хотів підірвати гранату у Кабміні

Київ • УНН

 • 13212 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Печерський районний суд міста Київ відправив на цілодобовий домашній арешт колишнього бійця “Айдару” Володимира Прохнича, якого підозрюють у захопленні приміщення Кабінету міністрів України та погрозі підірвати гранату РГД. Про це на своєму Facebook повідомив адвокат Прохнича Тарас Безпалий, передає УНН.

Суд відправив під домашній арешт ексбійця “Айдару” Прохнича, який хотів підірвати гранату у Кабміні

Цитата

“Сьогодні суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В. В. змінила запобіжний захід Володимиру Прохничу з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт”, - йдеться у заяві.

Деталі

Безпалий додав, що наступне судове засідання має відбутися 28 грудня цього року.

Контекст

4 серпня близько 10-ї години ранку до будівлі КМУ зайшов невідомий чоловік, який витягнув із кишені предмет, схожий на вибуховий пристрій, і погрожував його підірвати.

Пізніше стало відомо, що Кабінет міністрів України захопив колишній боєць “Айдару” Володимир Прохнич. Він був озброєний гранатою РГД, яка вибухає від удару.

Невдовзі чоловіка вдалось затримати завдяки його другу, волонтеру Василю, який провів з ним перемовини.

Після захоплення КМУ правоохоронці відкрили кримінальне провадження за чотирма статтями:про захоплення державних будівель, про погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу, про захоплення заручників, про незаконне поводження зі зброєю.

Проте підозра була повідомлена Прохничу лише за трьома статтями: ст. 341 (захоплення державних будівель), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

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