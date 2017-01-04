Суд в очередной раз постановил арестовать бизнесмена С.Курченко - адвокат

КИЕВ. 4 января. УНН. Печерский районный суд Киева применил меру пресечения в виде содержания под стражей к бизнесмену Сергею Курченко, который подозревается в совершении тяжких преступлений в банковской сфере и преступлений в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом. Об этом сообщил УНН его адвокат Юрий Сухов.