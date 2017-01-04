Суд в очередной раз постановил арестовать бизнесмена С.Курченко - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Печерский районный суд Киева применил меру пресечения в виде содержания под стражей к бизнесмену Сергею Курченко, который подозревается в совершении тяжких преступлений в банковской сфере и преступлений в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом. Об этом сообщил УНН его адвокат Юрий Сухов.
“Ночью рассмотрели "стахановским" методом, ни одного нашего ходатайства не удовлетворили и арестовали Курченко. То же самое сделали, что и в предыдущие разы”, - сказал адвокат.
Ю.Сухов также отметил, что защита будет обжаловать такое решение Печерского райсуда Киева.
Кроме того, по мнению защитника, записи ночного заседания суда будут направлены в Интерпол и это будет дополнительным основанием для отмены розыска, поскольку это прямое подтверждение политической мотивации”.
Напомним, 28 декабря Апелляционный суд Киева отменил постановление Печерского районного суда города Киева от 10 мая 2016 года о разрешении на задержание и взятие под стражу Сергея Курченко, которого подозревают в совершении тяжких преступлений в банковской сфере и преступлений в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом.
В марте 2016 года ГПУ составила подозрение бизнесмену Сергею Курченко как руководителю преступной организации, которая в течение 2010 года — начала 2014 года совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом.
Как отметили в ГПУ, С.Курченко организовал совершение возглавляемой им организованной преступной группировкой незаконное завладение добытого ПАО “Укргаздобыча”, ПАО “Укрнафта” и принадлежащего государству сжиженного газа на общую сумму 2,2 млрд грн путем его противоправного приобретения на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных, якобы для нужд населения".
Ущерб государству от этих схем оцениваются в более чем 2 млрд грн.