Суд вчергове дозволив арештувати бізнесмена С.Курченка - адвокат

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Печерський районний суд Києва застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до бізнесмена Сергія Курченка, підозрюваного у скоєнні тяжких злочинів у банківській сфері та злочинів у сфері господарських операцій зі зрідженим газом. Про це повідомив УНН його адвокат Юрій Сухов.

“Вночі розглянули "стахановським" методом, жодного нашого клопотання не задовольнили і заарештували Курченка. Те ж саме зробили, що і в попередні рази”, - сказав адвокат.

Ю.Сухов також зазначив, що захист оскаржуватиме таке рішення Печерського райсуду Києва.

Крім того, на думку захисника, записи нічного засідання суду будуть направлені в Інтерпол і це “буде додатковою підставою для скасування розшуку, оскільки це пряме підтвердження політичної мотивації”.

Нагадаємо, 28 грудня Апеляційний суд Києва скасував ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 10 травня 2016 року про дозвіл на затримання та під варту Сергія Курченка, якого підозрюють у вчинені тяжких злочиній в банківській сфері та злочинів у сфері господарських операцій зі зрідженим газом.

У березні 2016 року ГПУ склала підозру бізнесмену Сергію Курченку як керівнику злочинної організації, яка протягом 2010 року — початку 2014 року вчинила тяжкі та особливо тяжкі злочини у сфері господарських операцій зі зрідженим газом.

Як зазначали у ГПУ, С.Курченко організував вчинення очолюваним ним організованим злочинним угрупованням незаконного заволодіння видобутого ПАТ “Укргазвидобування”, ПАТ “Укрнафта” та належного державі зрідженого газу на загальну суму 2,2 млрд грн шляхом його протиправного придбання на спеціалізованих аукціонах за цінами значно нижчими від ринкових, нібито для потреб населення".

Збитки державі від цих схем оцінюються в понад 2 млрд грн.

Українські Національні Новини

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