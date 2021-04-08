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Суд в России изменил приговор гендиректору канала ATR Ислямову

Суд в России изменил приговор гендиректору канала ATR Ислямову

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 апреля. УНН. Третий апелляционный суд общей юрисдикции в российском городе Сочи сократил срок генеральному директору телеканала ATR Ленуру Ислямову, заочно осужденному по обвинению в "организации диверсии, создании незаконного вооруженного формирования и призывах к нарушению целостности России". Об этом пишет УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

Детали

Судебная коллегия присудила Ислямову сократить срок с 19 до 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год с установлением ограничения - не менять место жительства или пребывания без согласия со специализированным государственным органом.

Адвокат Николай Полозов сообщил Крым.Реалии, что оснований для отмены приговора было достаточно. В частности, он пояснил, что шесть эпизодов якобы "публичных призывов к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности" согласно изменениям в уголовном законодательстве России, были отменены.

"Согласно российскому законодательству, если вооруженное формирование находится за пределами России, то уголовная ответственность может быть только за участие. То есть батальон имени Номана Челебеджихана не создан на территории России или оккупированного Крыма. Поэтому привлечение к ответственности за это Ленура Ислямова противоречит закону", - считает Полозов.

Обвинение против Ленура Ислямова в части "совершение диверсии организованной группой с причинением значительного имущественного ущерба" должно быть отменено за недоказанностью, считает адвокат.

"Один свидетель отказался от показаний на суде, а засекреченный свидетель ошибся даже с датой взрыва опор: он указал, что видел вспышку в ночь с 20 на 21 ноября, а взрыв опор произошел с 21 на 22 ноября (2015 года)", - отметил Полозов.

Добавим

В декабре прошлого года "Верховный суд Крыма" осудил Ислямова до 19 лет заключения. Гендиректор ATR заявил, что будет обжаловать это решение в Европейском суде по правам человека.

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