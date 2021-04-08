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Суд в Росії змінив вирок гендиректору каналу ATR Іслямову

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Третій апеляційний суд загальної юрисдикції у російському місті Сочі скоротив термін генеральному директору телеканалу ATR Ленуру Іслямову, заочно засудженому за звинуваченням у "організації диверсії, створенні незаконного збройного формування і закликах до порушення цілісності Росії". Про це пише УНН з посиланням на Крим.Реалії.

Деталі

Судова колегія присудила Іслямову скоротити термін з 19 до 18 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму з обмеженням свободи строком на 1 рік з встановленням обмеження – не змінювати місце проживання або перебування без згоди зі спеціалізованим державним органом.

Адвокат Микола Полозов повідомив Крим.Реалії, що підстав для скасування вироку було достатньо. Зокрема, він пояснив, що шість епізодів нібито "публічних закликів до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності" згідно зі змінами у кримінальному законодавстві Росії, були скасовані.

"Відповідно до російського законодавства, якщо збройне формування знаходиться за межами Росії, то кримінальна відповідальність може бути тільки за участь. Тобто батальйон імені Номана Челебеджіхана не створено на території Росії або окупованого Криму. Тому притягнення до відповідальності за це Ленура Іслямова суперечить закону", – вважає Полозов.

Звинувачення проти Ленура Іслямова у частині "вчинення диверсії організованою групою із заподіянням значної майнової шкоди" має бути скасоване за недоведеністю, вважає адвокат.

"Один свідок відмовився від показань на суді, а засекречений свідок помилився навіть з датою вибуху опор: він вказав, що бачив спалах в ніч з 20 на 21 листопада, а вибух опор стався з 21 на 22 листопада (2015 року)" – зазначив Полозов.

Додамо

У грудні минулого року "Верховний суд Криму" засудив Іслямова до 19 років увʼязнення. Гендиректор ATR заявив, що оскаржуватиме це рішення у Європейському суді з прав людини.

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