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Суд в оккупированном Крыму не позволил вернуть вдове тело убитого гражданина Узбекистана

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. Подконтрольный России Верховный суд Крыма отказал в просьбе вернуть вдове тело убитого в ходе обыска в оккупированном Крыму гражданина Узбекистана Наби Рахимова. Об этом рассказал адвокат Сияр Панич, передает УНН со ссылкой на Крымскую солидарность.

Цитата

“Верховный суд Республики Крым отказал в апелляционной жалобе по делу Наби Рахимова. Защита настаивала на незаконности решения, принятого Киевским районным судом, согласно которому тело останется в руках государства, как полученное “в ходе пресечения террористического акта”, — рассказал адвокат Сияр Панич.

Детали

Защитник утверждает, что позиция следствия, опирающаяся на статью 14.1 Федерального закона “о погребении и похоронном деле” не мотивирована. Согласно ей, тела лиц, убитых при осуществлении ими теракта, не выдаются, и о месте их захоронения не сообщается.

“Как нам известно, никакой террористической акции не было. Рахимов был убит по месту его постоянного проживания, в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия. Никаких других доводов, доказательств следователь в Киевском районном суде не привел”, — рассказывает адвокат.

Дополнение

11 апреля в оккупированном Крыму во время незаконных обысков российских силовиков при неизвестных обстоятельствах был убит уроженец Узбекистана.

Силовики утверждают, что мужчина якобы оказывал вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. В этот же день ФСБ увезла на допрос его семью и семью Сейдамета Гафарова, в домовладении которого был убит Рахимов.

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