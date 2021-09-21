Суд в окупованому Криму не дозволив повернути вдові тіло вбитого громадянина Узбекистану

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"Верховний суд Республіки Крим відмовив в апеляційній скарзі у справі Набі Рахімова. Захист наполягав на незаконності рішення, прийнятого Київським районним судом, згідно з яким тіло залишиться в руках держави, як отримане "під час припинення терористичного акту", - розповів адвокат Сіяр Панич.

Деталі

Захисник стверджує, що позиція слідства, яка спирається на статтю 14.1 Федерального закону "про поховання та похоронну справу" не мотивована. Відповідно до неї, тіла осіб, убитих під час здійснення ними теракту, не видаються, і про місце їх поховання не повідомляється.

"Як нам відомо, ніякої терористичної акції не було. Рахімов був убитий за місцем його постійного проживання, в ході проведення оперативно-розшукового заходу. Ніяких інших доказів, доводів слідчий в Київському районному суді не навів", - розповідає адвокат.

Доповнення

11 квітня в окупованому Криму під час незаконних обшуків російських силовиків за невідомих обставин був убитий уродженець Узбекистану.

Силовики стверджують, що чоловік нібито чинив збройний опір співробітникам правоохоронних органів. В цей же день ФСБ відвезла на допит його сім'ю і сім'ю Сейдамета Гафарова, в домоволодінні якого був убитий Рахімов.