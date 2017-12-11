Суд по делу Майдана перенесли из-за смены адвокатов Януковича

"Судебное решение перенесено на 9:00 12 декабря из-за смены адвокатов Януковича", - сказали в суде.

При этом отметили, что на сегодняшнее заседание не явились предыдущие адвоката Януковича Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Адриана Фозекош, поэтому суд принял решение ввести в дело адвоката Центра бесплатной правовой помощи.

Как сообщал УНН, эти адвокаты сегодня снова, по заключенному с Януковичем договором, участвуют в деле о государственной измене как его защитники.

Напомним, 11 декабря суд по делу Майдана продолжил слушать возражения адвокатов Януковича на доказательства ГПУ.