Суд по делу Майдана перенесли из-за смены адвокатов Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Печерский районный суд перенес на 12 декабря рассмотрение ходатайства Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении разрешения на специальное (заочное) досудебное расследование по делу о подозрении экс-президента Украины Виктора Януковича в организации и управлении расстрелами активистов Майдана в феврале 2014 года из-за смены адвокатов. Об этом сообщили УНН в Печерском райсуде.
"Судебное решение перенесено на 9:00 12 декабря из-за смены адвокатов Януковича", - сказали в суде.
При этом отметили, что на сегодняшнее заседание не явились предыдущие адвоката Януковича Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Адриана Фозекош, поэтому суд принял решение ввести в дело адвоката Центра бесплатной правовой помощи.
Как сообщал УНН, эти адвокаты сегодня снова, по заключенному с Януковичем договором, участвуют в деле о государственной измене как его защитники.
Напомним, 11 декабря суд по делу Майдана продолжил слушать возражения адвокатов Януковича на доказательства ГПУ.