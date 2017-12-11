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Суд у справі Майдану перенесли через зміну адвокатів Януковича

Суд у справі Майдану перенесли через зміну адвокатів Януковича

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Печерський районний суд переніс на 12 грудня розгляд клопотання Генеральної прокуратури України про надання дозволу на спеціальне (заочне) досудове розслідування у справі про підозру екс-президента України Віктора Януковича в організації та керуванні розстрілами активістів Майдану у лютому 2014 року через зміну адвокатів. Про це УНН повідомили у Печерському райсуді.

“Судове рішення перенесено на 9:00 12 грудня через зміну адвокатів Януковича”, — сказали у суді.

При цьому зазначили, що на сьогоднішнє засідання не з'явилися попередні адвоката Януковича Віталій Сердюк, Ігор Федоренко та Адріана Фозекош, тому суд ухвалив рішення ввести в справу адвоката Центру безкоштовної правової допомоги.

Як повідомляв УНН, ці адвокати сьогодні знову, за укладеним із В.Януковичем договором, беруть участь у справі про державну зраду як його захисники.

Нагадаємо, 11 грудня суд у справі Майдану продовжив слухати заперечення адвокатів Януковича на докази ГПУ.

Українські Національні Новини

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