Суд по делу Грибовичской свалки перенесли
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 20 марта. УНН. Суд по делу Грибовичской трагедии перенесли, потому, что в зале заседаний погас свет. Судебное заседание по делу Грибовичской трагедии перенесли на 10 апреля. Об этом сообщил корреспондент УНН.
В зале заседания погас свет, и суд вынужден был прекратить заседание, и перенести на 10 апреля.
"Говорить о затягивании заседания пока не стоит. Пропал свет, поэтому и суд перенесли ", - сообщил прокурор Остап Сидор.
Напомним, заседание началось в Жовкве около часа назад. На заседание появились подозреваемые, потерпевшие и их адвокаты .
На скамье подсудимых - экс-директор ЛКП "Збиранка", его заместитель и бывший начальник полигона. Заседание проходило в Жовковском городском суде.