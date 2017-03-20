Суд по делу Грибовичской свалки перенесли

В зале заседания погас свет, и суд вынужден был прекратить заседание, и перенести на 10 апреля.

"Говорить о затягивании заседания пока не стоит. Пропал свет, поэтому и суд перенесли ", - сообщил прокурор Остап Сидор.

Напомним, заседание началось в Жовкве около часа назад. На заседание появились подозреваемые, потерпевшие и их адвокаты .

На скамье подсудимых - экс-директор ЛКП "Збиранка", его заместитель и бывший начальник полигона. Заседание проходило в Жовковском городском суде.