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Суд у справі Грибовицького сміттєзвалища перенесли

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 20 березня. УНН. Суд у справі Грибовицької трагедії перенесли, через те, що в залі засідань зникло світло. Судове засідання у справі Грибовицької трагедії перенесли на 10 квітня. Про це повідомив кореспондент УНН.

В залі засідання зникло світло, і суд змушений був припинити засідання, і перенести на 10 квітня.

“Говорити про затягування засідання поки не варто. Пропало світло, тому й суд перенесли”, — повідомив прокурор Остап Сидор.

Нагадаємо, засідання розпочалося у Жовкві близько години тому. На засідання з’явились підозрювані, потерпілі та їх адвокати.

На лаві підсудних — екс-директор ЛКП “Збиранка”, його заступник та колишній начальник полігону. Засідання відбувалося у Жовківському міському суді.

Українські Національні Новини

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