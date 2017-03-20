Суд у справі Грибовицького сміттєзвалища перенесли
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 20 березня. УНН. Суд у справі Грибовицької трагедії перенесли, через те, що в залі засідань зникло світло. Судове засідання у справі Грибовицької трагедії перенесли на 10 квітня. Про це повідомив кореспондент УНН.
В залі засідання зникло світло, і суд змушений був припинити засідання, і перенести на 10 квітня.
“Говорити про затягування засідання поки не варто. Пропало світло, тому й суд перенесли”, — повідомив прокурор Остап Сидор.
Нагадаємо, засідання розпочалося у Жовкві близько години тому. На засідання з’явились підозрювані, потерпілі та їх адвокати.
На лаві підсудних — екс-директор ЛКП “Збиранка”, його заступник та колишній начальник полігону. Засідання відбувалося у Жовківському міському суді.