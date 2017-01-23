Суд по делу Кернеса перенесли на 13 февраля
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 23 января. УНН. Киевский районный суд Полтавы перенес на 13 февраля заседание по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса, передает корреспондент УНН-Центр .
Рассмотрение дела состоится в 11:00 13 февраля.
На сегодняшнее заседание, как сообщил прокурор О.Гонилов, вызвали около десяти свидетелей, но некоторые из них не смогли присутствовать на заседании. Поэтому допросили четырех свидетелей, а в пределах судебного заседания были допрошены трое правоохранителей.
Напомним, 2 марта 2015 года следователями Генеральной прокуратуры Украины Г.Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (пытки), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (угроза убийством) УК Украины и объявлено о завершении досудебного расследования.