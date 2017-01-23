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Суд у справі Г.Кернеса перенесли на 13 лютого

Суд у справі Г.Кернеса перенесли на 13 лютого

Київ • УНН

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ПОЛТАВА-КИЇВ. 23 січня. УНН. Київський районний суд Полтави переніс на 13 лютого засідання у справі мера Харкова Геннадія Кернеса, передає кореспондент УНН-Центр.

Розгляд справи відбудеться об 11:00 13 лютого.

На сьогоднішнє засідання, як повідомив прокурор О.Гонілов, викликали близько десяти свідків, але деякі з них не змогли бути присутні сьогодні на засіданні. Тож допитали чотирьох свідків, а в межах судового засідання було допитано трьох правоохоронців.

Нагадаємо, 2 березня 2015 року слідчими Генеральної прокуратури України Г.Кернесу було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (катування), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (погроза вбивством) КК України та оголошено про завершення досудового розслідування.

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