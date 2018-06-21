Суд по делу экс-беркутовцев допросил еще двух свидетелей и перенес заседание на июль

"Следующее заседание у нас назначено на следующей неделе, но в связи с тем, что у нас запланированы для судей психологические тесты, суд объявляет перерыв в заседании до 11.30 3 июля", - сказал председательствующий суда присяжных Сергей Дячук.



Как сообщал УНН, в мае 2015 Святошинский суд начал рассмотрение по существу дела против пяти экс-беркутовцев: Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в ​​Киеве в феврале 2014 года.



Пяти бывшим работникам "Беркута" инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана.