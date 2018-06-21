Суд у справі екс-беркутівців допитав ще двох свідків і переніс засідання на липень
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Святошинський районний суд Києва сьогодні допитав ще двох свідків у справі за обвинуваченням у розстрілах активістів Майдану у лютому 2014 року 5 колишніх бійців спецпідрозділу МВС України "Беркут" і оголосив перерву на початок липня, передає кореспондент УНН.
"Наступне засідання у нас призначено на наступному тижні, але у зв'язку з тим, що у нас заплановані для суддів психологічні тести, суд оголошує перерву у засіданні до 11.30 3 липня", - сказав головуючий суду присяжних Сергій Дячук.
Як повідомляв УНН, у травні 2015 року Святошинський суд почав розгляд по суті справи проти п’яти екс-беркутівців: Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського. Їх обвинувачують у розстрілі активістів Майдану на вулиці Інститутській у Києві в лютому 2014 року.
П’ятьом колишнім беркутівцям інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану.