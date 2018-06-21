Суд у справі екс-беркутівців допитав ще двох свідків і переніс засідання на липень

"Наступне засідання у нас призначено на наступному тижні, але у зв'язку з тим, що у нас заплановані для суддів психологічні тести, суд оголошує перерву у засіданні до 11.30 3 липня", - сказав головуючий суду присяжних Сергій Дячук.



Як повідомляв УНН, у травні 2015 року Святошинський суд почав розгляд по суті справи проти п’яти екс-беркутівців: Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського. Їх обвинувачують у розстрілі активістів Майдану на вулиці Інститутській у Києві в лютому 2014 року.



П’ятьом колишнім беркутівцям інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану.