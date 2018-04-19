Суд по делу 5 экс-беркутовцев продолжит заседание 24 апреля

"Суд продолжит заседания 24 апреля в 11.30", - сказал Дячук.

Стоит отметить, что сегодня в суде допросили еще одного пострадавшего путем видеоконференцсвязи с Луцким мисьрайсудом и исследованы материалы дела - заключения экспертов.

Как сообщал УНН, в мае 2015 года Святошинский суд начал рассмотрение по существу дела против пяти экс-беркутовцев: Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в ​​Киеве в феврале 2014 года.

Пяти бывшим беркутовцам инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана.