Суд по делу 5 экс-беркутовцев продолжит заседание 24 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Святошинский районный суд Киева продолжит 24 апреля рассмотрение дела по обвинению 5 экс-бойцов спецподразделения МВД Украины "Беркут", обвиняемых в убийстве активистов Майдана в феврале 2014 года. Об этом на сегодняшнем заседании сообщил председательствующий суда присяжных судья Сергей Дячук, передает корреспондент УНН.
"Суд продолжит заседания 24 апреля в 11.30", - сказал Дячук.
Стоит отметить, что сегодня в суде допросили еще одного пострадавшего путем видеоконференцсвязи с Луцким мисьрайсудом и исследованы материалы дела - заключения экспертов.
Как сообщал УНН, в мае 2015 года Святошинский суд начал рассмотрение по существу дела против пяти экс-беркутовцев: Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года.
Пяти бывшим беркутовцам инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана.