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Суд у справі 5 екс-беркутівців продовжить засідання 24 квітня

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Святошинський районний суд Києва продовжить 24 квітня розгляд справи за обвинуваченням 5 екс-бійців спецпідрозділи МВС України “Беркут”, обвинувачених у вбивстві активістів Майдану у лютому 2014 року. Про це на сьогоднішньому засіданні повідомив головуючий суду присяжних суддя Сергій Дячук, передає кореспондент УНН.

Суд у справі 5 екс-беркутівців продовжить засідання 24 квітня

“Суд продовжить засідання 24 квітня об 11.30”, — сказав Дячук.

Варто зазначити, що сьогодні у суді було допитано ще одного потерпілого шляхом відеоконференцзв'язку з Луцьким місьрайсудом і досліджено матеріали справи — висновки експертів.

Як повідомляв УНН, у травні 2015 року Святошинський суд почав розгляд по суті справи проти п’яти екс-беркутівців: Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського. Їх обвинувачують у розстрілі активістів Майдану на вулиці Інститутській у Києві в лютому 2014 року.

П’ятьом колишнім беркутівцям інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану.

Українські Національні Новини

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