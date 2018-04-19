Суд у справі 5 екс-беркутівців продовжить засідання 24 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Святошинський районний суд Києва продовжить 24 квітня розгляд справи за обвинуваченням 5 екс-бійців спецпідрозділи МВС України “Беркут”, обвинувачених у вбивстві активістів Майдану у лютому 2014 року. Про це на сьогоднішньому засіданні повідомив головуючий суду присяжних суддя Сергій Дячук, передає кореспондент УНН.
“Суд продовжить засідання 24 квітня об 11.30”, — сказав Дячук.
Варто зазначити, що сьогодні у суді було допитано ще одного потерпілого шляхом відеоконференцзв'язку з Луцьким місьрайсудом і досліджено матеріали справи — висновки експертів.
Як повідомляв УНН, у травні 2015 року Святошинський суд почав розгляд по суті справи проти п’яти екс-беркутівців: Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського. Їх обвинувачують у розстрілі активістів Майдану на вулиці Інститутській у Києві в лютому 2014 року.
П’ятьом колишнім беркутівцям інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану.