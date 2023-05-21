Суд США постановил держать под стражей подозреваемого в утечке информации из Пентагона до суда
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Федеральный судья распорядился, чтобы Джек Тейшейра, человек, который обвиняется прокуратурой в одной из самых серьезных утечек секретных документов США за последние десятилетия, содержался под стражей до начала суда над ним, пишет УНН со ссылкой на Washington Post.
Детали
Мировой судья Дэвид Х. Хеннесси встал на сторону прокуратуры в деле Тейшейры, 21-летнего военнослужащего Национальной гвардии ВВС, заявив, что он представляет значительный риск препятствования правосудию и, согласно многочисленным сообщениям, имеет «нездоровое увлечение» оружием.
«Учитывая огласку этого дела, иностранные правительства знают, что обвиняемый был нелояльным по отношению к Соединенным Штатам и что ему грозит длительный тюремный срок», — добавил он.
Что предшествовало
21-летнего Тейшейру обвиняют в утечке ряда секретных военных документов своим друзьям в чат-платформе Discord, ориентированной на видеоигры, некоторые из которых позже были размещены в Интернете.
Он был взят под стражу в апреле после того, как утечка вызвала шок у международных партнеров США, вызвав крайне недипломатичные оценки союзников.
По словам прокуроров, во время обыска дома Тейшейры также был обнаружен арсенал оружия, включая автоматы типа АК и базуку. Используя свой правительственный компьютер, подозреваемый также искал информацию о массовых расстрелах и «фургон для убийц».
По данным Министерства юстиции, прокуратура также утверждает, что Тейшейра имеет долгую историю высказывания насильственных и расистских угроз.
Информация о Тейшейре вызывает много вопросов, в том числе о том, как ему удалось получить доступ к секретным материалам.