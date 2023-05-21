Суд США ухвалив тримати під вартою підозрюваного у витоку інформації з Пентагону до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Федеральний суддя розпорядився, щоб Джек Тейшейра, людина, яка звинувачується прокуратурою в одному з найсерйозніших витоків секретних документів США за останні десятиліття, утримувалась під вартою до початку суду над ним, пише УНН з посиланням на Washington Post.
Деталі
Мировий суддя Девід Х. Хеннессі став на бік прокуратури у справі Тейшейри, 21-річного військовослужбовця Національної гвардії ВПС, заявивши, що він становить значний ризик перешкоджання правосуддю і, згідно з численними повідомленнями, має «нездорове захоплення» зброєю.
«З огляду на розголос цієї справи іноземні уряди знають, що обвинувачений був нелояльним стосовно Сполучених Штатів і що йому загрожує тривалий тюремний термін», — додав він.
Що передувало
21-річного Тейшейру звинувачують у витоку низки секретних військових документів своїм друзям у чат-платформі Discord, орієнтованій на відеоігри, деякі з яких пізніше були розміщені в Інтернеті.
Він був узятий під варту у квітні після того, як виток викликав шок у міжнародних партнерів США, викликавши вкрай недипломатичні оцінки союзників.
За словами прокурорів, під час обшуку будинку Тейшейри також було виявлено арсенал зброї, включаючи автомати типу АК та базуку. Використовуючи свій урядовий комп'ютер, підозрюваний також шукав інформацію про масові розстріли та «фургон для вбивць».
За даними Міністерства юстиції, прокуратура також стверджує, що Тейшейра має довгу історію висловлювань насильницьких та расистських загроз.
Інформація про Тейшейру викликає багато питань, у тому числі про те, як йому вдалося отримати допуск до секретних матеріалів.