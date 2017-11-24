Суд начнет рассмотрение дела по Насирову в понедельник
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Шевченковском районном суде Киева 27 ноября состоится подготовительное заседание по рассмотрению обвинительного акта в отношении отстраненного председателя ГФС Романа Насирова и руководителя департамента ГФС, передает УНН со ссылкой на сообщение САП на странице в Facebook.
Как сообщили в САП, судебное заседание запланировано на 16:15.
В прокуратуре считают, что председатель Государственной фискальной службы Украины в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".
Эти решения, уточнили в САП, были приняты им с нарушением установленной законом процедуры, а именно при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, повлекшем тяжкие последствия в виде непоступления обязательных платежей в государственный бюджет в сумме более 2 млрд грн.
Как сообщал УНН, 10 ноября САП передала в суд обвинительный акт в отношении Насирова.
28 июля 2017 года САП завершила досудебное расследование по подозрению Р.Насирова и предоставила защиты материалы производства для ознакомления.
Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога, которую за него внесла жена.