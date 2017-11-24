Суд розпочне розгляд справи щодо Насірова у понеділок
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Шевченківському районному суді Києва 27 листопада відбудеться підготовче засідання з розгляду обвинувального акту щодо відстороненого голови ДФС Романа Насірова та керівника департаменту ДФС, передає УНН з посиланням на повідомлення САП на сторінці у Facebook.
Як повідомили у САП, судове засідання заплановане на 16:15.
У прокуратурі вважають, що голова Державної фіскальної служби України протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата України Олександра Онищенка, особисто прийняв низку безпідставних та незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов’язань ТОВ “Фірма “Хас”, ТОВ “Карпатнадраінвест”, ТОВ “Надра Геоцентр”.
Ці рішення, уточнили у САП, були прийняті ним з порушенням визначеної законом процедури, а саме за відсутності належного обґрунтування та законних підстав, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження обов’язкових платежів до державного бюджету у сумі понад 2 млрд грн.
Як повідомляв УНН, 10 листопада САП передала до суду обвинувальний акт стосовно Насірова.
28 липня 2017 року САП завершила досудове розслідування за підозрою Р.Насірова і надала захисту матеріали провадження для ознайомлення.
Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру. Він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).
Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави, яку за нього внесла дружина.