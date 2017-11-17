Суд продолжил рассмотрение ходатайства о заочном следствие по Януковича по делу Майдана
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Печерский районный суд Киева продолжил рассмотрение ходатайства ГПУ о предоставлении разрешения на специальное (заочное) досудебное расследование уголовного производства по подозрению экс-президента Виктора Януковича в организации и управлении расстрелами активистов Майдана в феврале 2014 года, передает корреспондент УНН.
На предыдущем заседании судом были исследованы видеозапись допросов в Генпрокуратуре нардепа Андрея Сенченко и экс-нардепа Геннадия Москаля.
Сегодня суд будет исследовать видеозапись допроса вице-премьера Вячеслава Кириленко.
Как сообщал УНН, Москаль настаивает на расследовании дела Майдана в комплексе с расстрелами милиции.