Суд продолжил рассмотрение ходатайства о заочном следствие по Януковича по делу Майдана

На предыдущем заседании судом были исследованы видеозапись допросов в Генпрокуратуре нардепа Андрея Сенченко и экс-нардепа Геннадия Москаля.

Сегодня суд будет исследовать видеозапись допроса вице-премьера Вячеслава Кириленко.

Как сообщал УНН, Москаль настаивает на расследовании дела Майдана в комплексе с расстрелами милиции.