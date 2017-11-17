Суд продовжив розгляд клопотання про заочне слідство щодо Януковича у справі Майдану

На попередньому засіданні судом було досліджено відеозапис допитів в Генпрокуратурі нардепа Андрія Сенченка та екс-нардепа Геннадія Москаля.

Сьогодні суд досліджуватиме відеозапис допиту віце-прем’єра В’ячеслава Кириленка.

Як повідомляв УНН, Москаль наполягає на розслідуванні справи Майдану в комплексі з розстрілами міліції.