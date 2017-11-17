Суд продовжив розгляд клопотання про заочне слідство щодо Януковича у справі Майдану
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Печерський районний суд Києва продовжив розгляд клопотання ГПУ про надання дозволу на спеціальне (заочне) досудове розслідування кримінального провадження за підозрою екс-президента Віктора Януковича в організації та керуванні розстрілами активістів Майдану в лютому 2014 року, передає кореспондент УНН.
На попередньому засіданні судом було досліджено відеозапис допитів в Генпрокуратурі нардепа Андрія Сенченка та екс-нардепа Геннадія Москаля.
Сьогодні суд досліджуватиме відеозапис допиту віце-прем’єра В’ячеслава Кириленка.
Як повідомляв УНН, Москаль наполягає на розслідуванні справи Майдану в комплексі з розстрілами міліції.