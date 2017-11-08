Суд продолжил рассмотрение ходатайства о заочном следствие против Януковича по делу Майдана

Судебное заседание началось с продолжения исследования материалов дела.

Отметим, в судебном заседании, 3 ноября, судом было изучено 13 из 92 томов дела.

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины обратилась в Печерский районный суд Киева за разрешением на специальное (заочную) процедуру досудебного расследования в отношении Виктора Януковича в деле об организации расстрела митингующих во время Революции Достоинства.