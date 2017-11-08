Суд продолжил рассмотрение ходатайства о заочном следствие против Януковича по делу Майдана
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Печерский районный суд Киева продолжил рассмотрение ходатайства Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении разрешения на специальное (заочную) процедуру досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича в деле об организации расстрела митингующих во время Революции Достоинства, передает корреспондент УНН.
Судебное заседание началось с продолжения исследования материалов дела.
Отметим, в судебном заседании, 3 ноября, судом было изучено 13 из 92 томов дела.
Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины обратилась в Печерский районный суд Киева за разрешением на специальное (заочную) процедуру досудебного расследования в отношении Виктора Януковича в деле об организации расстрела митингующих во время Революции Достоинства.