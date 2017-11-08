Суд продовжив розгляд клопотання про заочне слідство проти Януковича у справі Майдану
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Печерський районний суд Києва продовжив розгляд клопотання Генеральної прокуратури України про надання дозволу на спеціальну (заочну) процедуру досудового розслідування щодо колишнього президента України Віктора Януковича в справі про організацію розстрілу мітингувальників під час Революції Гідності, передає кореспондент УНН.
Судове засідання розпочалося з продовження дослідження матеріалів справи.
Зазначимо, на попередньому судовому засіданні, 3 листопада, судом було вивчено 13 із 92 томів справи.
Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України звернулася до Печерського районного суду Києва за дозволом на спеціальну (заочну) процедуру досудового розслідування щодо Віктора Януковича в справі про організацію розстрілу мітингувальників під час Революції Гідності.