Суд продлил арест женщине, которая оставила детей на 9 дней в квартире
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. По ходатайству Киевской местной прокуратуры № 1 Голосеевский районный суд столицы продлил срок содержания под стражей для 21-летней женщины, которая оставила без присмотра двух своих малолетних детей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
"Срок действия меры пресечения суд определил до 6 марта 2017 года", - сообщили в прокуратуре.
Напомним, в начале декабря прошлого года уроженка Николаевской области на 9 дней оставила в квартире без присмотра годовалого сына и 2-летнюю дочь. В результате мальчик умер, а девочка в бессознательном состоянии была госпитализирована в больницу.
Действия горе-матери квалифицированы по ч.3 ст.135 (оставление в опасности, повлекшее гибель человека) УК Украины.