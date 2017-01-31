Суд продовжив арешт жінці, яка залишила дітей на 9 днів у квартирі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. За клопотанням Київської місцевої прокуратури № 1 Голосіївський районний суд столиці продовжив строк тримання під вартою для 21-річній жінки, яка залишила без нагляду двох своїх малолітніх дітей. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Києва.
“Термін дії запобіжного заходу суд визначив до 6 березня 2017 року”, — повідомили у прокуратурі.
Нагадаємо, на початку грудня минулого року уродженка Миколаївської області на 9 днів залишила у квартирі без нагляду однорічного сина та 2-річну доньку. Внаслідок цього хлопчик помер, а дівчинка у непритомному стані була госпіталізована до лікарні.
Дії горе-матері кваліфіковано за ч.3 ст.135 (залишення в небезпеці, що спричинили загибель людини) КК України.