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Суд продовжив арешт жінці, яка залишила дітей на 9 днів у квартирі

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. За клопотанням Київської місцевої прокуратури № 1 Голосіївський районний суд столиці продовжив строк тримання під вартою для 21-річній жінки, яка залишила без нагляду двох своїх малолітніх дітей. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Києва.

“Термін дії запобіжного заходу суд визначив до 6 березня 2017 року”, — повідомили у прокуратурі.

Нагадаємо, на початку грудня минулого року уродженка Миколаївської області на 9 днів залишила у квартирі без нагляду однорічного сина та 2-річну доньку. Внаслідок цього хлопчик помер, а дівчинка у непритомному стані була госпіталізована до лікарні.

Дії горе-матері кваліфіковано за ч.3 ст.135 (залишення в небезпеці, що спричинили загибель людини) КК України.

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