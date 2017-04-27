Суд продолжил рассмотрение дела Р.Насирова
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Соломенский районный суд Киева продолжил рассмотрение ходатайства о продлении меры пресечения председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову, передает УНН.
Накануне поздно вечером суд перенесли на утро четверга.
Напомним, САП обратилась с ходатайством в суд о продлении срока возложенных на Р.Насирова обязанностей.
Как сообщал УНН прокурор САП Р.Сымкив, избранная Р.Насирову мера пресечения - залог - будет действовать до завершения досудебного расследования. САП продолжила следствие по делу Р.Насирова до 2 июля.
Напомним, Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении.
Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога, который за него внесла жена.