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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Суд продовжив розгляд справи Р.Насірова

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Солом’янський районний суд Києва продовжив розгляд клопотання про продовження запобіжного заходу голові Державної фіскальної служби Роману Насірову, передає УНН.

Суд продовжив розгляд справи Р.Насірова

Напередодні пізно ввечері суд перенесли на ранок четверга.

Нагадаємо, САП звернулася з клопотанням до суду про продовження терміну покладених на Р.Насірова обов’язків.

Як повідомляв УНН прокурор САП Р.Симків, обраний Р.Насірову запобіжний захід - застава діятиме до завершення досудового розслідування. САП продовжила слідство у справі Р.Насірова до 2 липня.

Нагадаємо, Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру.

Він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави, яку за нього внесла дружина.

Українські Національні Новини

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