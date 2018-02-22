Суд продолжит рассмотрение дела о госизмене Януковича 28 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Оболонский районный суд Киева 29 февраля продолжит рассмотрение уголовного производства по обвинению в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, передает корреспондент УНН.
Стоит отметить, что сегодня в суде планировалось начать допрос свидетелей со стороны стороны защиты В.Януковича, но адвокаты не обеспечили явку ни одного из своих 103 свидетелей.
Как ожидается, 28 февраля в 10:00 должен начаться допрос бывшего начальника УСБУ в Киеве и Киевской области Александра Щеголева, который находится в столичном изоляторе СБУ, поскольку является обвиняемым по делу о расстрелах активистов Майдана в феврале 2014 года. Также 1 марта суд планирует допросить экс-министра иностранных дел Леонида Кожару и диспетчера службы "Украэрорух", который требовал от пилота вертолета, в котором 22 февраля 2014 года из Харькова в Донецк направлялся Янукович, прекратить полет и вернуться.
Как сообщал УНН, сегодня на заседании суд отказал стороне защиты Януковича в повторном допросе Президента Украины Петра Порошенко.
Напомним, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.