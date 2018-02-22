Суд продовжить розгляд справи про держзраду Януковича 28 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Оболонський районний суд Києва 29 лютого продовжить розгляд кримінального провадження за обвинувачення у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича, передає кореспондент УНН.
Варто зазначити, що сьогодні у суді планувалося розпочати допит свідків з боку сторони захисту В.Януковича, але адвокати не забезпечили явку жодного зі своїх 103 свідків.
Як очікується, 28 лютого о 10:00 має розпочатися допит колишнього начальника УСБУ у м.Києві та Київській області Олександра Щеголєва, який перебуває у столичному ізоляторі СБУ, оскільки є обвинуваченим у справі про розстріли активістів Майдану у лютому 2014 року. Також 1 березня суд планує допитати екс-міністра закордонних справ Леоніда Кожару та диспетчера служби “Украерорух”, який вимагав від пілота вертольота, в якому 22 лютого 2014 року з Харкова до Донецька прямував Янукович, припинити польот і повернутися.
Як повідомляв УНН, сьогодні на засіданні суд відмовив стороні захисту Януковича у повторному допиті Президента України Петра Порошенка.
Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.