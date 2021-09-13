Суд продолжит рассмотрение вопроса автофиксации нарушений ПДД: повестка дня КСУ на неделю
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. На этой неделе Конституционный Суд Украины продолжит рассмотрение дела по трем конституционным жалобам граждан по определению соответствия Основному закону нормы административного права, регулирующие ответственность владельца транспортного средства, которая наступила в результате автоматической фиксации нарушения. Повестку дня на своем Telegram-канале опубликовала постоянный представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря, передает УНН.
Детали
Таким образом на этой неделе Конституционный Суд будет рассматривать такие дела:
1) по конституционному представлению народных депутатов относительно конституционности Закона “О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины);
2) по конституционному представлению народных депутатов относительно конституционности Закона “О Высшем антикоррупционном суде”;
3) по конституционному представлению относительно экспериментального проекта “Национальный оператор на рынке табачных изделий”;
4) по трем конституционным жалобам граждан о конституционности положений Кодекса Украины об административных правонарушениях, которые предусматривают привлечение водителей и/или владельцев транспортных средств к административной ответственности за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме;
5) по пяти конституционным жалобам, в которых обжаловано конституционность статей 81-82 Уголовного кодекса в аспекте отсутствия права на замене наказания в виде пожизненного лишения свободы более мягким наказанием;
6) по конституционному представлению 142 народных депутатов относительно официального толкования положений Конституции, а именно слов “достойные условия жизни”;
7) по конституционному представлению Уполномоченного ВРУ по правам человека, в котором обжаловано конституционность положений нескольких законов о пенсионном обеспечении государственных служащих.
Напомним
9 сентября Конституционный суд Украины заслушал доводы сторон по делу по конституционной жалобе трех граждан, которые просят определить соответствие Основному закону нормы административного права, регулирующие ответственность владельца транспортного средства, которая наступила вследствии автоматической фиксации нарушения. Суд перешел к закрытой части рассмотрения вопроса.