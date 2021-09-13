Суд продовжить розгляд питання автофіксації порушень ПДР: порядок денний КСУ на тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. На цьому тижні Конституційний Суд України продовжить розгляд справи за трьома конституційними скаргами громадян щодо визначення відповідності Основного закону норми адміністративного права, що регулюють відповідальність власника транспортного засобу, яка настала внаслідок автоматичної фіксації порушення. Порядок денний на своєму Telegram-каналі опублікувала постійний представник Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря, передає УНН.
Деталі
Таким чином цього тижня Конституційний Суд розглядатиме такі справи:
1) за конституційним поданням народних депутатів щодо конституційності Закону “Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України);
2) за конституційним поданням народних депутатів щодо конституційності Закону “Про Вищий антикорупційний суд”;
3) за конституційним поданням щодо експериментального проекту “Національний оператор на ринку тютюнових виробів”;
4) за трьома конституційними скаргами громадян щодо конституційності положень Кодексу України про адміністративні правопорушення, які передбачають притягнення водіїв та/або власників транспортних засобів до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі;
5) за п’ятьма конституційними скаргами, в яких оскаржено конституційність статей 81-82 Кримінального кодексу в аспекті відсутності права на заміну покарання у вигляді довічного позбавлення волі більш м’яким покаранням;
6) за конституційним поданням 142 народних депутатів щодо офіційного тлумачення положень Конституції, а саме слів “гідні умови життя”;
7) за конституційним поданням Уповноваженого ВРУ з прав людини, в якому оскаржено конституційність положень декількох законів щодо пенсійного забезпечення державних службовців.
Нагадаємо
9 вересня Конституційний суд України заслухав аргументи сторін у справі за конституційною скаргою трьох громадян, які просять визначити відповідність Основному закону норми адміністративного права, що регулюють відповідальність власника транспортного засобу, яка настала внаслідок автоматичної фіксації порушення. Суд перейшов до закритої частини розгляду питання.