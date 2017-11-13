Суд продолжит рассмотрение ходатайства ГПУ по делу о расстреле Майдана 14 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Печерский районный суд города Киева во вторник, 14 ноября, продолжит рассмотрение ходатайства Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении разрешения на специальное (заочное) досудебное расследование уголовного производства по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в организации и управлении расстрелом активистов Майдана в феврале 2014 года. Об этом УНН сообщили в адвокатской компании, которая защищает В.Януковича.
"Завтра в 9:30 суд продолжит рассмотрение ходатайства. Председательствующей в судебном заседании снова будет следственный судья Светлана Шапутько", - сообщили в адвокатской компании.
Напомним, суд по делу расстрела Майдана отказал адвокатам В.Януковича в отводе судьи.
Генеральная прокуратура Украины обратилась в Печерский районный суд Киева за разрешением на специальное (заочную) процедуру досудебного расследования относительно В.Януковича в деле об организации расстрела митингующих во время Революции Достоинства.