Суд продовжить розгляд клопотання ГПУ у справі про розстріл Майдану 14 листопада

"Завтра о 9:30 суд продовжить розгляд клопотання. Головуючою в судовому засіданні знову буде слідчий суддя Світлана Шапутько", - повідомили в адвокатській компанії.

Нагадаємо, суд у справі розстрілу Майдану відмовив адвокатам В.Януковича у відводі судді.

Генеральна прокуратура України звернулася до Печерського районного суду Києва за дозволом на спеціальну (заочну) процедуру досудового розслідування щодо В.Януковича в справі про організацію розстрілу мітингувальників під час Революції Гідності.