Суд продовжить розгляд клопотання ГПУ у справі про розстріл Майдану 14 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Печерський районний суд міста Києва у вівторок, 14 листопада, продовжить розгляд клопотання Генеральної прокуратури України про надання дозволу на спеціальне (заочне) досудове розслідування кримінального провадження за підозрою екс-президента України Віктора Януковича в організації та керуванні розстрілу активістів Майдану в лютому 2014 року. Про це УНН повідомили в адвокатській компанії, яка захищає В.Януковича.
"Завтра о 9:30 суд продовжить розгляд клопотання. Головуючою в судовому засіданні знову буде слідчий суддя Світлана Шапутько", - повідомили в адвокатській компанії.
Нагадаємо, суд у справі розстрілу Майдану відмовив адвокатам В.Януковича у відводі судді.
Генеральна прокуратура України звернулася до Печерського районного суду Києва за дозволом на спеціальну (заочну) процедуру досудового розслідування щодо В.Януковича в справі про організацію розстрілу мітингувальників під час Революції Гідності.