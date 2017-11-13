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Суд продовжить розгляд клопотання ГПУ у справі про розстріл Майдану 14 листопада

Суд продовжить розгляд клопотання ГПУ у справі про розстріл Майдану 14 листопада

Київ • УНН

 • 8846 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Печерський районний суд міста Києва у вівторок, 14 листопада, продовжить розгляд клопотання Генеральної прокуратури України про надання дозволу на спеціальне (заочне) досудове розслідування кримінального провадження за підозрою екс-президента України Віктора Януковича в організації та керуванні розстрілу активістів Майдану в лютому 2014 року. Про це УНН повідомили в адвокатській компанії, яка захищає В.Януковича.

"Завтра о 9:30 суд продовжить розгляд клопотання. Головуючою в судовому засіданні знову буде слідчий суддя Світлана Шапутько", - повідомили в адвокатській компанії.

Нагадаємо, суд у справі розстрілу Майдану відмовив адвокатам В.Януковича у відводі судді.

Генеральна прокуратура України звернулася до Печерського районного суду Києва за дозволом на спеціальну (заочну) процедуру досудового розслідування щодо В.Януковича в справі про організацію розстрілу мітингувальників під час Революції Гідності.

Українські Національні Новини

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