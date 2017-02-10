Суд назначил к рассмотрению по существу обвинительный акт в отношении А.Ефремова - адвокат

"Суд назначил дело к рассмотрению по существу. Следующее заседание будет 24 февраля на 11:00 ", - сказал А.Смирнов.

При этом, по его словам, это будет второе заседание по сути дела А.Ефремова.

"Сегодня мы определяли порядок исследования доказательств и сегодня было первое заседание, на котором было провозглашено обвинительный акт стороной обвинения", - сказал А.Смирнов.

Он отметил, что сначала суд изучит материалы дела и перейдет к допросу свидетелей сторон.

"Произошла досадная процессуальная ошибка, сторона обвинения во время подготовительного заседания забыла ходатайствовать о допросе свидетелей. Поэтому вопрос о допросе свидетелей стороны обвинения мы будем выносить отдельно, обсуждать, но он является спорным, так как на взгляд стороны защиты, сторона обвинения воспользовалась своим правом на заявление свидетелей к допросу ", - сказал адвокат.

Адвокат уточнил, что со стороны защиты планируется допрос 14 свидетелей.

Напомним, экс-руководителю Партии регионов Александру Ефремову инкриминируют совершение ряда преступлений, а именно обвиняют в государственной измене (ч.1 ст.111 УК Украины), совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины , совершенных лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины), организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР" (ч. 1 ст. 258 -3 УК Украины), организации захвата здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти (Луганской областной государственной администрации) (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины) и пособничестве в захвате здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти, УСБУ в Луганской области (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины).

Как сообщал УНН, 4 января Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями ГПУ, направило в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении А.Ефремова о совершении им ряда преступлений. Среди прочего, экс-руководителю Партии регионов инкриминируют государственную измену, содействие созданию "ЛНР" и другие.