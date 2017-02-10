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Суд призначив до розгляду по суті обвинувальний акт щодо О.Єфремова — адвокат

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Старобільський міськрайонний суд Луганської області призначив до розгляду по суті обвинувальний акт щодо керівника "Партії регіонів" Олександра Єфремова і визначив порядок дослідження доказів. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив захисник О.Єфремова Андрій Смірнов.

Суд призначив до розгляду по суті обвинувальний акт щодо О.Єфремова — адвокат

“Суд призначив справу до розгляду по суті. Наступне засідання буде 24 лютого на 11:00”, — сказав А.Смірнов.

При цьому, за його словами, це буде друге засідання по суті справи О.Єфремова.

“Сьогодні ми визначали порядок дослідження доказів і сьогодні було перше засідання, на якому було проголошено обвинувальний акт стороною обвинувачення”, — сказав А.Смірнов.

Він зазначив, що спочатку суд вивчить письмові докази і перейде до допиту свідків сторін.

“Сталася прикра процесуальна помилка, що сторона обвинувачення під час підготовчого засідання забула клопотати про допит свідків. Тому питання про допит свідків сторони обвинувачення ми будемо виносити окремо, обговорювати, але воно є спірним, тому що на погляд сторони захисту, сторона обвинувачення скористалася своїм правом щодо заявлення свідків до допиту”, — сказав адвокат.

Адвокат уточнив, що зі сторони захисту планується допит 14 свідків.

Нагадаємо, екс-керівника Партії регіонів Олександра Єфремова інкримінують вчинення низки злочинів, а саме звинувачують у державній зраді (ч.1 ст.111 КК України), вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених особою, яка є представником влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК України), організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації “ЛНР” (ч. 1 ст. 258-3 КК України), організації захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади (Луганської обласної державної адміністрації) (ч. 3 ст. 27, ст. 341 КК України) та пособництві в захопленні будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади, УСБУ в Луганській (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України).

Як повідомляв УНН, 4 січня Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, ГПУ спрямувало до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо О.Єфремова про вчинення ним низки злочинів. Серед іншого, екс-керівнику Партії регіонів інкримінують державну зраду, сприяння створенню “ЛНР” тощо.

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