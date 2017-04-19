Суд ООН в Гааге сегодня вынесет промежуточное решение по иску Украины против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Международный суд ООН в среду, как ожидается, вынесет промежуточное решение по иску Украины против России. Об этом говорится в сообщении на сайте суда, передает УНН.
"В среду, 19 апреля, Международный суд, главный судебный орган Организации Объединенных Наций, огласит свое постановление по запросу относительно применения временных мер, представленный Украиной по делу относительно применения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против России)", - говорится в сообщении.
Как отмечается, публичное заседание запланировано в 15:00 по местному времени (16:00 по Киеву) во Дворце мира в Гааге.
Как сообщал УНН, 16 января Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.